La Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) a annoncé lundi avoir réussi à programmer deux nouvelles joutes amicales, respectivement contre l'US Biskra (le 21 octobre) et le Paradou AC (le 24 du même mois), dans le cadre de sa préparation d'inter-saison."Le match contre l'USB se jouera au stade de Dar El Beida alors que le deuxième match amical, contre le PAC a été domicilié au stade de Hydra" a précisé la Direction des Canaris dans un bref communiqué. Le coach Yamen Zelfani et ses poulains ont déjà disputé trois joutes amicales jusqu'ici. C'était lors de leur précédent stage bloqué à Akbou (Wilaya de Béjaïa), respectivement contre l'AS Sûreté Nationale, le NC Magra et l'Olympique de Médéa.