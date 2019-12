La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre international égyptien, Mohamed Maârouf Eid Mansour,

pour diriger le derby maghrébin entre le Raja Casablanca (Maroc) et la JS Kabylie, prévu le 27 décembre au complexe Mohamed-V de Casablanca (20h00), dans le cadre de la 3e journée (Gr. D) de la Ligue des champions.Mohamed Maârouf Eid Mansour sera assisté de ses deux compatriotes Tawfik Taleb Ali et Mahmoud Ahmed Abou Rijal.Vainqueur lors de la 1re journée à domicile des Congolais de l'AS Vita Club (1-0), la JSK s'est inclinée par la suite en déplacement face au double détenteur du trophée, l'ES Tunis (1-0). De son côté, le Raja Casablanca reste sur une victoire en déplacement face à Vita Club (1-0), après avoir perdu devant son public face aux Tunisiens (0-2).La JSK et le Raja occupent conjointement la deuxième place avec 3 points chacun, derrière l'Espérance, solide leader avec 6 unités. L'AS Vita Club ferme la marche avec 0 point.