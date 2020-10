La phase de groupes de la Ligue des champions d'Europe de football 2020-2021 débute mardi et mercredi avec des affiches inaugurales de qualité, notamment Bayern Munich-Atlético Madrid et Paris SG-Manchester United.D'ordinaire disputée entre septembre et décembre, la phase de groupes se retrouve donc, cette saison, condensée sur 50 jours seulement, avec six journées au programme d'ici au 9 décembre, soit des rencontres toutes les semaines hormis lors de la trêve internationale de novembre. La compétition sera marquée par le retour en tribunes de spectateurs en nombre restreint, pandémie oblige.Cette nouvelle programmation est la conséquence d'une édition 2019-2020 bouleversée par le Covid-19 et achevée avec retard au mois d'août dernier, lors d'un tournoi final à huis clos à Lisbonne. L'objectif des "grosses cylindrées" européennes est d'atteindre la finale

prévue le 29 mai 2021 à Istanbul, laquelle déterminera le successeur du Bayern Munich. Les prétendants sont, comme toujours, très nombreux parmi les 32 équipes engagées: le tenant du titre allemand, ses prédécesseurs Liverpool et Real Madrid, le vice-champion d'Europe Paris SG, ou encore les poids-lourds espagnols (Barcelone, Atlético), anglais (Manchester City ou United,

Chelsea) et italiens (Juventus, Inter).

-- Pas de nouveau "Final 8" --

Alors que le coronavirus continue de circuler parmi les joueurs (comme la superstar Cristiano Ronaldo récemment) et de menacerla bonne tenue des matches, l'UEFA se dit toutefois convaincue "que la saison pourra se jouer dans son intégralité, dans le format actuel et avec la finale à Istanbul".L'instance n'envisage pas, pour l'heure, un nouveau "Final 8" sur le modèle de celui improvisé en août à Lisbonne avec les huit quart-de-finalistes.L'UEFA se laisse néanmoins la possibilité de décider plus tard "des

principes régissant la qualification des clubs pour les huitièmes de finale", dans l'hypothèse où la phase de groupes ne pourrait être bouclée avant le 28 janvier 2021.Après avoir monté cet été un protocole sanitaire et médical précis pour régir le rythme des tests PCR auxquels les équipes devront se soumettre, l'instance du foot européen a dû ajouter à ses règles un éventail d'hypothèses liées à la pandémie.Ainsi, si une équipe est incapable d'aligner "au moins treize joueurs", dont un gardien, parce qu'une grande partie de son effectif est malade ou en quarantaine, il faudra reprogrammer la rencontre. Mais si une nouvelle confrontation s'avère impossible avant la fin de la phase de groupes, le club défaillant se verra sanctionné d'une défaite 3-0 sur tapis vert.