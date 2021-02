"La direction du club a reçu ce matin une correspondance de la part de la Fédération tanzanienne, l'informant de son accord d'abriter le match le 28 février au stade principal de Dar Es-Salaam, en attendant la décision finale de la Confédération africaine (CAF) dans les prochaines heures. Le CRB a sollicité la TFF, via la Fédération algérienne (FAF) pour une demande de délocaliser le match à Dar Es-Salaam, après l'impossibilité de l'organiser au Soudan", a indiqué le Chabab sur sa page officielle Facebook.

La FAF a demandé à la CAF de reporter ce match, prévu initialement pour mardi, en raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus, suite à une demande formulée par le club algérois.

La décision du report a été prise au terme d'une réunion tenue mercredi au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en présence du Conseil scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19, des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et du directeur du pôle compétitif du Chabab, Taoufik Kourichi.