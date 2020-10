Alors que les tensions sont croissantes, le président du Basaksehir Istanbul, Göksel Gümüsdag, un parent par alliance du chef de l'État turc, a toutefois tenté de calmer le jeu. "Le Paris Saint-Germain est un club ami. Toute l'équipe dirigeante, à commencer par Monsieur Nasser (Al-Khelaïfi, le président du club parisien), sont nos amis", a-t-il insisté dans une interview à l'agence de presse étatique turque Anadolu, ajoutant : "Nous serons très heureux de recevoir ce club d'envergure mondiale."

La référence au propriétaire qatari du PSG n'est pas anodine. Recep Tayyip Erdogan entretient d'excellentes relations avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, dont est très proche Nasser Al-Khelaïfi, ce qui devrait conduire les autorités turques à tout faire pour éviter d'éventuelles perturbations mercredi soir. En raison des mesures sanitaires, la rencontre, prévue à 17 h 55 GMT au stade Fatih-Terim d'Istanbul, se jouera de toute façon à huis clos.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse à la veille de la rencontre, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a lui aussi tenté de ne pas alimenter la polémique. "Je suis personnellement triste que ce ne soit pas possible pour tout le monde de vivre en harmonie. Je pense que chaque personne le voudrait. Mais je ne suis pas inquiet. J’espère vraiment qu’il n’y aura pas d’implication entre le sport et la politique", a-t-il déclaré, avant de recentrer le sujet sur le plan sportif. "La concentration est sur le match. Le défi pour nous est de jouer en Ligue des champions et donner le signal que l’on peut combattre au niveau sportif. (...) On va se concentrer sur ça".

Des liens multiples avec le pouvoir turc

Mais l’histoire du Basaksehir Istanbul, sacré champion de Turquie pour la première fois de son histoire en juillet dernier, est intimement liée à la politique. En 2014, le Büyüksehir Belediyespor d'Istanbul accède à la Süper Lig, la première division turque. Dans la foulée, ce club, qui appartenait jusque-là à la municipalité d'Istanbul, est vendu à des proches de l'AKP, le parti du président turc. Au passage, il change de nom en s'installant dans le quartier de Basaksehir, fief de l'AKP.

Les liens avec le pouvoir turc sont multiples : le club est sponsorisé par Medipol, un groupe hospitalier privé dirigé par le médecin personnel du président Erdogan, Farhettin Koca, tandis que le nouveau stade est construit par Kayon Grup, spécialisé dans la construction d'infrastructures étatiques. Enfin, le nouveau président est Güksel Gümüsdag, qui n'est autre que le mari d'une nièce de Recep Tayyip Erdogan. "Le quartier de Basaksehir reflète totalement la stratégie d’Erdogan sur le club de Basaksehir. Il a créé ce quartier dans les années 90, quand il a senti que le style de vie islamiste était dominé par le style de vie moderne et laïc d’Istanbul. Il l’a présenté comme l’épicentre de son projet culturel, qui remplace les anciens centres culturels de la ville, Beyoglu, Besiktas et Kadikoy. Aujourd’hui, il fait la même chose avec le club : il essaie de remplacer la tradition des grands clubs par Basaksehir", avait expliqué Daghan Irak, maître de conférence à l'Université d'Huddersfield (Royaume-Uni) et auteur du livre "Football Fandom, Protest and Democracy: Supporter Activism in Turkey", (fans de football, manifestations et démocratie : l'activisme des supporters en Turquie), interrogé par France TV sport.