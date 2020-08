Des violences et des interpellations ont été enregistrées, dimanche soir à Paris, après la défaite du Paris Saint-Germain (PSG) contre le Bayern Munich, en finale de la Ligue des champions.La police a du intervenir dans plusieurs quartiers de la capitale pour

évacuer les supporteurs parisiens déçus. Des voitures ont été incendiées et des vitrines vandalisées, rapporte lundi la presse locale citant la préfecture de police de Paris.Quelque 148 personnes ont été interpellées "notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles sur les forces de l'ordre", selon la préfecture de police.Une heure après le coup de sifflet final, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation des Champs-Elysées à grands renforts de gaz lacrymogènes. Des véhicules ont été incendiés, des vitrines cassées et des magasins vandalisés autour de la célèbre avenue, selon les médias du pays.Même scène dans le secteur du Trocadéro et autour du Parc des Princes où la police a du aussi intervenir pour disperser des supporteurs déçus.Les forces de l'ordre sont également intervenues pour verbaliser pas moins de 400 personnes pour non port du masque.Le Bayern Munich a battu le Paris SG (1-0) s'offrant ainsi la sixième Ligue des champions de son histoire