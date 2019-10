Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, se rend mercredi à Washington pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué. Dans ce cadre, le ministre des Finances participera à la plénière des assises des institutions de Brettons Woods, a fait savoir la même source. Il participera également aux travaux du Groupe intergouvernemental des 24 sur les questions monétaires internationales et de développement (G24), ainsi qu'aux travaux du Comité de Développement de la Banque Mondiale et du Comité financier et monétaire du FMI. En marge de ces assemblées, M. Loukal rencontrera les premiers responsables du Groupe de la BM et du FMI, ainsi que des hauts responsables des institutions financières internationales et régionales présents à cet événement. Les Assemblées annuelles des deux institutions multilatérales réuniront les principaux responsables du monde économique et financier autour de dossiers importants relatifs au "développement économique", à "la conjoncture économique mondiale", à "la lutte contre la pauvreté", au "système financier international", au "capital humain" et aux "changements climatiques". Selon ce communiqué, elles permettront également de procéder à "une analyse et un échange de vue sur les politiques de réformes à engager pour répondre aux défis soulevés par les pays membres". M. Loukal rencontrera également, en marge de ces assemblées, certains de ces homologues des pays membres des institutions de Bretton Woods, avec lesquels il échangera sur l'état et les perspectives de coopération avec l'Algérie, a précisé le ministère.