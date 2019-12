Plusieurs personnes ont été arrêtées pour différents délits à travers six wilayas du pays lors d'opérations menées par des éléments de la Gendarmerie nationale, indique mardi un communiqué de ce corps de sécurité.A Sétif, les gendarmes du groupement territorial de cette wilaya, agissant sur renseignements, ont interpellé deux personnes à bord d’un véhicule, en possession d'un fusil de chasse de calibre 12, détenu illégalement, ainsi que la somme de 125.000 DA, précisant que ces deux individus, demeurant tous deux à Beida-Bordj, ont été interpellés lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.77, reliant Sétif à Batna, au lieudit Sekakla, commune de Bazer-Sakra.Par ailleurs, les gendarmes du groupement territorial de Médéa ont interpellé deux personnes, lors d'une patrouille au centre ville de la localité de Boughezoul, à bord d’un véhicule, transportant 4.600 paquets de cigarettes de différentes marques étrangères et locales, avec 1.000 paquets de papiers de tabac à chiquer (massa), sans registre de commerce ni factures. De leur côté, les gendarmes du groupement territorial d’Ain-Defla, agissant sur renseignements, ont interpellé 6 personnes lors

d’un point de contrôle dressé sur la RN.65, reliant Aïn-Defla à Tissemsilt à la sortie nord de la commune d’El-Hassania, qui transportaient à bord de deux véhicules, 1.775 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques, destinées à la vente clandestine. A Batna et agissant sur renseignements, les gendarmes du groupement territorial de cette wilaya ont interpellé, lors d’un point de contrôle, une personne à bord d’un véhicule, en possession de 4,82 kg d'or non poinçonné, alors qu'à Mascara, des gendarmes ont interpellé une personne demeurant à la localité de Bouguirat (Mostaganem), transportant à bord d’un camion semi-remorque, 300 quintaux de farine, sans registre de commerce ni factures.Dans la wilaya de Souk-Ahras, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé une personne, demeurant à la localité de Boukhadra (Tébessa), lors d'un point de contrôle, alors qu’il transportait à bord d’un fourgon, 50 ballots de friperie, en provenance de la contrebande.