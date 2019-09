"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 25 septembre 2019 à Chlef (1ère Région militaire), deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale "a intercepté, à Biskra (4ème RM) et Sétif (5ème RM), 2 individus et saisi 2 camions chargés de 68 quintaux de tabac", tandis que "2 narcotrafiquants en possession de 4,260 kilogrammes de kif traité ont été appréhendés à Oran (2ème RM)". A Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), un détachement de l'ANP "a saisi 6 groupes électrogènes et 4 marteaux piqueurs", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Tindouf (3ème RM), 2 contrebandiers et saisi un camion chargé de 1.000 unités de produits pharmaceutiques". Par ailleurs, des Garde-côtes "ont réussi à secourir 14 personnes qui ont failli se noyer à 15 miles marins au nord-ouest de Cap Carbon à Oran (2ème RM)", tandis que d'autres unités des Garde-côtes "ont déjoué, à Chlef (1ère RM) et Aïn Témouchent (2ème RM), des tentatives d'émigration clandestine de 33 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale. Aussi, 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ghardaïa et Naâma".