Un individu a été appréhendé jeudi à Bordj Bou Arreridj par un détachement de lÆArmée nationale populaire (ANP) pour tentative de ralliement aux groupes terroristes, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de lÆArmée nationale populaire a appréhendé, le 28 novembre 2019, un individu à Bordj Bou Arreridj/ 5eRM, pour tentative de ralliement aux groupes terroristes", a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et lors d'opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/ 5 RM, des éléments des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 12.453 litres, tandis quÆun autre détachement de l'ANP et des éléments des Gardes-frontières ont arrêté à In-Guezzam/ 6eRM, 10 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain et deux téléphones satellitaires. D'autre part, des détachements de lÆANP et des éléments des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen/ 2eRM, In-Amenas/ 4eRM et Souk Ahras/ 5eRM, 28 immigrants clandestins de différentes nationalités.