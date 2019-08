Dix-huit (18) orpailleurs ont été interceptés jeudi à l'extrême sud du pays par des détachements de lÆArmée nationale

populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de lÆANP ont intercepté, le 08 août 2019 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar/6ème Région militaire et Djanet/4ème RM, dix-huit (18) orpailleurs et saisi trois (03) camions, trois (03) véhicules tout-terrain,

deux (02) motocyclettes, trois (03) groupes électrogènes, deux (02) marteaux piqueurs, un broyeur de pierres et cinquante-six (56) sacs de mélange d'or brut et de pierres", précise la même source. D'autre part, "des détachements combinés de l'ANP et la Gendarmerie nationale ont arrêté dans des opérations distinctes, à Sidi Belabes/2ème RM, Bousaada 1ère/RM et Tindouf/3ème RM, cinq (05) narcotrafiquants et saisi 52,5 kilogrammes de kif traité et 112 comprimés de psychotropes,

tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont découvert un atelier de fabrication de cartouches et saisi 3.5 kilogrammes de poudre noire, 465 cartouches calibre 12mm et 16 mm, deux (02) instruments de liaison de cartouches et dÆautres objets", selon le communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, "des détachements combinés de lÆANP ont saisi 8 462 litres de carburant destinés à la contrebande à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5ème RM".