Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, vendredi à Djanet, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, 28 orpailleurs et un contrebandier et ont saisi trois véhicules tout-terrain, deux motos et plusieurs autres objets, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 16 août 2019 à Djanet/4eRM, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, 28 orpailleurs et saisi trois (03) véhicules tout-terrain, deux (02) motos, huit (08) détonateurs, 14 mètres de cordon détonateur, 31 groupes électrogènes et 32 marteaux piqueurs, tandis qu’un autre détachement a appréhendé, à Biskra/4eRM, un contrebandier en possession de 1750 unités de tabac", notela même source. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Oum El Bouaghi/5eRM, trois (03) individus en leur possession quatre (04) fusils de chasse, 2720 balles et d’autres objets, alors que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Tiaret/2eRM", ajoute le communiqué.