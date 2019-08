Des détachements de lÆArmée nationale populaire ont arrêté, samedi à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, 63 individus, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 17 août 2019 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, (63) individus et saisi (04) camions, (09) véhicules tout-terrain, deux (02) motos, (1,82) kilogramme de dynamite, (21) capsules de détonation, (09) mètres de cordon détonateur, (27) groupes électrogènes, (16) marteaux piqueurs, (11)

détecteurs de métaux, (20) sacs de mélange d'or brut et de pierres ainsi que (1600) litres de carburants", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de lÆANP et des Garde-frontières ont intercepté, à El Oued et In Amenas/4eRM, (03) contrebandiers et saisi (03) véhicules tout-terrain, (11376) unités d'articles pyrotechniques et (3080) comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tlemcen/2eRM, un narcotrafiquant en possession de (4,2)

kilogrammes de kif traité. D'autre part, "des Garde-côtes ont déjoué, à Oran/2eRM, deux tentatives d'émigration clandestine de (29) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (17) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Tiaret", conclut le MDN .