Deux narcotrafiquants, en possession de plus de 100 kg de kif traité, ont été arrêtés jeudi à Naâma par un détachements de

l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes, indique vendredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes, le 24 octobre 2019 à Naâma/2e RM, deux (02) narcotrafiquants à bord d'un camion chargé de 103 kilogrammes de

kif traité", précise la même source. Dans un autre contexte, des détachements combinés de l'ANP "ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset/6eRM, 32 individus et saisi 15 groupes électrogènes, trois (03) marteaux piqueurs, un (01) détecteur de métaux, ainsi qu'un (01) broyeur de pierres et 160 kilogrammes

d'aluminium". Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont mis en échec des tentatives de contrebande de 7154 litres de carburant à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/5eRM, tandis qu'un autre détachement a arrêté trois (03) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tindouf/3eRM", ajoute le communiqué.