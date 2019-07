Un avant-projet de loi spécifique à la lutte contre la traite des personnes sera présenté l’année prochaine (2020), a indiqué mardi à Alger le président du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, Mourad Adjabi."Il s’agit pour l’Algérie de disposer d’une loi spécifique et entièrement dédiée à la lutte contre ce phénomène dans toutes ses dimensions", a précisé M. Adjabi à l’occasion d’une Journée d’étude organisée par ce Comité et coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des personnes. Selon M. Adjabi qui est également directeur des affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, cet avant-projet de loi sera élaboré en "étroite collaboration avec des experts du ministère de la Justice", rappelant que les textes de lois sur la traite des personnes existent en Algérie, mais ils sont "éparpillés à travers d’autres textes de loi". Qualifiant la traite des personnes de "crime odieux", le président du Comité a souligné que "l’Algérie a signé les traités et adhéré aux protocoles de lutte contre ce phénomène qui n’épargne aucun pays de par le monde".Il a ajouté que durant l’année 2018, "trois cas de traite de personnes ont été traités pat la justice en Algérie, impliquant sept accusés et faisant un total de 17 victimes", précisant toutefois qu’il il est "difficile d’avoir des chiffres exacts sur ce phénomène qui demeure limité en Algérie". Par ailleurs et à l’occasion de cette Journée d’étude, le Comité a annoncé la mise en ligne son site web(www.comitetraitepersonnes.dz).Adjabi a également fait observer que la lutte contre ce crime est menée en collaboration avec les pays du voisinage, soulignant à ce propos que l’Algérie apporte à ces pays des aides en tous genres dans ce cadre.