Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont mis hors d’état de nuire 37 terroristes durant l'année écoulée dont 21 terroristes ont été abattus, 9 capturés et 7 autres se sont rendus aux autorités militaires, précise le bilan de l'ANP.

Selon la même source, 108 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés durant cette période par des détachements de l'ANP qui ont, également, découvert et détruit 251 casemates pour terroristes et saisi 40 pistolets mitrailleurs, 25 pistolets automatiques et 249 fusils de différents types.

Un total de 74 chargeurs de munitions et 64710 balles ont été saisis durant l'année passée, souligne le bilan de l'ANP qui fait état de la découverte et la destruction de 391 bombes et mines de différents types, et de 831,585 kilogrammes d'explosifs, mais aussi de la saisie de 31paires de jumelles.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la sécurisation des frontières, 1028 narcotrafiquants ont été arrêtés durant l'année 2020, marquée par la saisie d'énormes quantités de kif traité s'élevant à 703,2 quintaux, et de 27,89 kilogramme de cocaïne, ainsi que de 3611868 comprimés psychotropes.

Un total de 4755 contrebandiers et orpailleurs ont été arrêtés, en outre, durant l'année passée et 2376 marteaux piqueurs, 3460 groupes électrogènes,186 détecteurs de métaux, 1304908 litres de carburants, 2451 tonnes de denrées alimentaires, 4652 quintaux de Tabac, 1001 véhicules et 5051 caméras de surveillance ont été saisis.

Quelque 3765 moyens de liaison et 4483352 articles pyrotechniques ont été saisis durant cette année.

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, le bilan de l'ANP fait état de l'arrestation de 8184 candidats à l'émigration clandestine via des embarcations de construction artisanale, et d’interception de 3085 immigrants clandestins de différentes nationalités.