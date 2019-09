Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a appelé, hier à Alger, le Coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younes à "poursuivre ses efforts et à mener les consultations nécessaires pour former et installer une autorité indépendante chargée des élections", indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'appel de M. Bensalah intervient à l'issue de l'audience accordée aux membres de l'Instance, conduite par Karim Younes, qui lui a remis le rapport final de l'INDM, à la lumière du processus de dialogue et de médiation mené par cette dernière avec les partis politiques, des représentants de la société civile, des personnalités nationales ainsi qu'avec des représentants du mouvement populaire. "Suite aux échanges de vues sur la manière de concrétiser les propositions contenues dans le rapport de l'INDM concernant la création d'une autorité nationale indépendante chargée des élections, le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah a appelé M. Karim Younes à poursuivre ses efforts et à mener les consultations nécessaires pour former et installer cette autorité indépendante", précise le même communiqué.