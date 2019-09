Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part vendredi à New York, à la réunion de haut niveau sur le Soudan, co-organisée par les Nations unies, l'Union africaine et le gouvernement soudanais, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans son allocution prononcée devant les participants, M. Boukadoum "a rappelé que l'Algérie a salué à nouveau le sens de responsabilité des parties soudanaises et leur attachement à l'intérêt suprême de la Nation, ce qui a favorisé la conclusion de l'accord sur le document constitutionnel qui constitue une étape décisive devant contribuer à mettre un terme à la crise qu’a connue ce pays frère", précise le communiqué.