Les éléments de la Sureté de daïra de Boussaada (M'sila) ont démantelé un réseau composé de trois individus, spécialisé dans le trafic de fausse monnaie, a rapporté mercredi la cellule de communication de la Sureté de wilaya.L'affaire a été résolue suite à l'arrestation de l'un des membres du réseau avec en sa possession 98.000 DA de faux billets, a-t-on indiqué de même source, détaillant que l'investigation, menée dans la cadre de l'affaire, a permis d'appréhender les deux individus composant le réseau, âgés de 25 et 27 ans.L'enquête préliminaire a relevé que les faux monnayeurs activent au niveau d'un local commercial, qui appartient à l'un des membres du réseau, a-t-on expliqué, ajoutant que l'opération a permis la saisie d'un ordinateur et d'équipement d'impression, utilisés dans la falsification des faux billets.Présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de Boussaâda, sous le chef d'inculpation, "falsification et mise en circulation de fausse monnaie'', les trois membres du réseau ont été placés sous mandat de dépôt, a conclu la même source.