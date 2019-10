Deux personnes sont mortes dans un accident de la route survenu dimanche sur la route nationale n 46, au lieudit Oultem, près de la daïra de Boussaâda (wilaya de M'sila), ont rapporté les services de la Protection civile de la wilaya. L'accident s'est produit suite à une collision entre un véhicule touristique et un camion semi-remorque, entrainant la mort de deux personnes qui étaient à bord du véhicule, ont précisé les mêmes services. Les dépouilles mortelles ont été transférées à la morgue de l'hôpital de Boussaâda, a-t-on expliqué, soulignant qu'une enquête a été ouverte par la Gendarmerie national afin de déterminer les véritables causes de

l'accident. A signaler que la wilaya de M'sila a enregistré durant les dernières 48 heures deux accidents de la route causant la mort de quatre personnes et occasionnant des blessures à cinq autres personnes.