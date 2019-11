Les services de police et de l'inspection des Douanes de la wilaya de M'SILA ont saisi courant de cette semaine d'importantes sommes d'argent en devises, a indiqué mardi le commissaire de police chargé de la communication auprès de la sûreté de wilaya, Saïd Boukhari. Il s'agit de 59700 euros, 3 620 dollars us, 1 189 riyal saoudien, 1 090 dinars tunisiens et 1 000 livres sterling, a précisé Saïd Boukhari, ajoutant qu'il a été procédé également à la saisie de 23 millions de dinars représentant des revenus d'opérations de change. La saisie a pu avoir lieu grâce à des informations faisant état d'une activité suspecte de change de monnaie, suite à quoi une enquête a été ouverte par la Police judiciaire et les éléments des douanes ayant permis d'élucider l'affaire, d'identifier, puis d'arrêter trois individus qui seront présentés devant les instances judiciaires pour "violation de la législation sur les échanges monétaires", a indiqué le commissaire de police Said Boukhari.