Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de M’sila ont saisi quatre (4) fusils de chasse dans les communes d’Ouled Addi Guebala et de Berhoum, a-t-on appris, samedi du groupement territorial de ce corps constitué.Cette opération réalisée sur informations faisant état de la présence de contrebandiers exerçant le trafic de fusils de chasse et de munitions, a également permis la saisie d’une quantité de munitions et l’arrestation de quatre (4) individus impliqués dans cette affaire, a précisé la même

source.Les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le parquet pour le chef d’inculpation "possession et commercialisation et trafic d’armes", ont conclu les services de la Gendarmerie Nationale.