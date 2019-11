Les éléments de la Gendarmerie nationale ont procédé à la saisie d'une quantité de 475 quintaux (qx) de blé tendre destinée à la contrebande dans la commune Mohamed Boudiaf (180 km au Sud-ouest de la wilaya de M'sila), a indiqué dimanche la cellule de

communication de ce corps constitué. Lors d'un point de contrôle routier installé à proximité de la commune de Mohamed Boudiaf, limitrophe à la wilaya de Djelfa, les éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté vendredi deux semi-remorques en

provenance de l'Est du pays transportant la quantité de blé tendre transformée en aliment de bétail à destination de la région Sud du pays, a-t-on précisé. Il a détaillé que les conducteurs des deux camions ne possédaient aucune pièce justifiant le transport de la marchandise. La quantité de blé saisie a été acheminée vers l'Office national des aliments de bétail (ONAB) de M'sila, ont expliqué les services, rappelant que d'autres opérations de saisies de blé tendre destiné à la contrebande ont été effectuées au cours de cette année dans la capitale du Hodna et qui se sont soldées par la saisie de plus de 1400 qx. Selon les enquêteurs de la Gendarmerie nationale, les contrebandiers vendent le quintal de blé tendre détourné pour constituer un aliment du bétail à 4 000 DA, alors qu'habituellement le quintal de la même céréale est cédé à 2000 DA pour sa transformation en farine ou en semoule.