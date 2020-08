Au Mali, quatre soldats maliens ont été tués et un grièvement blessé, ce samedi 22 août, par un engin explosif, au passage de leur véhicule, dans la région de Koro, proche de la frontière avec le Burkina Faso. «Un véhicule des militaires du Garsi, le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention, a sauté, ce samedi, sur un engin explosif. Il y a quatre morts et un blessé grave », a déclaré à l’AFP une source militaire.