Les Forces armées maliennes (FAMa) ont affirmé vendredi avoir neutralisé cinq terroristes et détruit une base des groupes armés terroristes à Parou, dans la région centrale de Mopti."Le 6 décembre 2019, aux environs de 14 heures, les FAMa en progression ont été prises à partie à l'entrée de Parou par les groupes armés terroristes (GAT). La riposte des FAMa a fait fuir les terroristes", a

indiqué les FAMa dans un communiqué, relayé par des médias."Les FAMa ont engagé la poursuite jusqu'à une autre base terroriste", a

poursuivi le communiqué, annonçant la neutralisation de cinq terroristes, et que le ratissage se poursuivait. Dans un précédent communiqué publié jeudi, les FAMa ont également indiqué avoir détruit une base des GAT et "neutralisé" deux terroristes au centre du Mali.