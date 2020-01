Deux soldats maliens ont été tués mardi par l'explosion d'une mine près de Douentza, dans le centre du Mali, a indiqué un porte-parole de l'armée mercredi.Deux autres soldats ont été blessés quand leur véhicule en provenance de Boni et à destination de Douentza a sauté sur une mine, a précisé le colonel Diarran Koné."Le chemin que nous avons emprunté était miné. J'ai eu la vie sauve parce que j'étais derrière. Heureusement, le secours est venu à temps", a déclaré l'un des blessés cité par l'AFP.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger voisins sont en proie à une sévère dégradation sécuritaire et une propagation des violences terroristes .Le nombre de victimes des violences terroristes y a été multiplié par cinq depuis 2016 pour atteindre environ 4.000 morts en 2019 selon l'ONU. Le conflit au Sahel a fait des centaines de milliers de déplacés.En dehors des attaques contre les forces armées ou les populations civiles, la pose de mines artisanales le long des principaux axes de communication par les terroristes provoque des dizaines d'explosions chaque année.Le Mali a connu une série d'attaques terroristes dont la dernière a eu lieu le 6 janvier contre une patrouille des Forces armées à Niono et Yoro dans le cercle de Koro faisant au moins 10 morts dont cinq civils.

Le 19 novembre de l'année écoulée, 24 soldats maliens ont trouvé la mort lors d'affrontements avec des terroristes. "Ce jour-là, 17 terroristes ont été neutralisés par l'armée malienne", avait indiqué un communiqué de l'armée.