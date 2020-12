Le colonel Malick Diaw, a été élu samedi à la tête du Conseil national de transition (CNT), un organe législatif, ont rapporté plusieurs médias locaux. Le Conseil, qui compte 121 sièges et regroupe des partis politiques, des représentants de la société civile, des syndicats et des militaires, était réuni à Bamako pour sa session inaugurale au centre internationale de conférence de Bamako.

Seul candidat à la présidence du CNT, le colonel Malick Diaw a été élu par acclamation. Depuis quelques semaines son nom circulait déjà sur les réseaux sociaux comme probable président du conseil, ce qui a été confirmé par son élection.La mise en place de cet organe législatif de la transition est prévue par la charte de la transition qui stipule en son article 14 qu’il sera composé de 121 membres répartis entre les forces vives de la nation. Et l’article 15 de la charte stipule que "le Conseil de la transition est présidé par une personnalité civile et militaire élue en son sein".Les officiers de l'armé ont remis le pouvoir entre septembre et octobre à un gouvernement intérimaire, censé diriger le pays pendant 18 mois avant la tenue d'élections.Les autorités maliennes ont communiqué jeudi la composition de ce futur organe législatif de la transition censée rétablir l'ordre constitutionnel.Après la désignation d'un président, d'un Premier ministre et d'un gouvernement de transition entre fin septembre et début octobre, il restait aux autorités mises en place après le changement politique du 18 août à créer le troisième organe, législatif, de cette période transitoire.