Dans son discours d'investiture, M. Ndaw s'est déclaré "prêt à tout pour que (le Mali) renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes".

Il a affirmé "la détermination des Maliens à conduire une transition stable, apaisée et réussie dans les conditions et les délais convenus".Bah Ndaw, a également promis de veiller au respect des accords internationaux pris par son pays.

"La transition qui s'ouvre ne remettra en cause aucun engagement international du Mali ni les accords signés par le gouvernement", a-t-il assuré lors de son discours d'investiture. Il a dit sa volonté de poursuivre une "guerre sans merci" contre les "forces terroristes et (le) crime organisé".

Le président et le vice-président de transition au Mali, Bah Ndaw, retraité de l'armée, et le colonel Assimi Goïta, ont prêté serment vendredi à Bamako devant la Cour suprême lors d'une cérémonie officielle.Bah Ndaw, 70 ans, et le colonel Goïta, ont prêté successivement serment devant le président de la Cour suprême, Wafi Ougadeye Cissé.