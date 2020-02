Mis au ban de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, Manchester City serait également dans le collimateur de la Premier League. Un retrait de points serait envisagé.C’est un petit coup de tonnerre qui s’est abattu sur le monde du ballon rond. Manchester City a été exclu de toutes compétitions européennes pour les deux saisons à venir, selon le verdict rendu vendredi par le CFCB (Club Financial Control Body), organe rattaché à l’UEFA. Cela pour avoir «sérieusement enfreint» les règles du fair-play financier et «surévalué ses revenus liés au sponsoring» sur la période 2012-2016. Tout en ne facilitant pas la tache des enquêteurs. Un coup de massue terrible pour l’équipe dirigée par Pep Guardiola et qui pourrait bien être suivi d’un second… En effet, à en croire les informations publiées ce samedi matin par The Independent, les Cityzens se seraient également exposés à des sanctions de la part de la Premier League. Ils risqueraient ainsi de se voir retirer des points à l’issue de la saison, d’après «des sources haut placées» citées par le média britannique. Il faut dire que les clubs doivent nécessairement faire correspondre leurs comptes financiers avec ceux fournis à l’instance européenne. C’est pourquoi les Skyblues se retrouvent également hors des clous sur la scène nationale. Des agissements qui pourraient même faire plonger la formation mancunienne en League Two, l’équivalent de la quatrième division, comme le prévoit le règlement. Un scénario jugé toutefois peu probable.