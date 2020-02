Le secteur du tourisme au Liban a subi une perte de 700 millions de dollars américains depuis le début des manifestations nationales, a rapporté dimanche la presse locale citant un haut responsable libanais.S'exprimant au journal en ligne Elnashra, le chef de la Fédération des professionnels du tourisme au Liban, Jean Beyrouthy, a indiqué que le secteur du tourisme du Liban a subi une perte de 700 millions de dollars américains depuis le début des manifestations nationales."Si la situation perdure, ce secteur s'effondrera totalement d'ici l'été", a-t-il précisé, soulignant que le secteur demeure une source de revenus très importante pour le pays.Depuis le 17 octobre 2019, le Liban fait face aux manifestations nationales visant à le changement de la classe politique dirigeante actuelle. Ces manifestations ont eu un impact directes sur les différentes parties prenantes du tourisme, notamment les hôtels, les restaurants, les locations de voitures et autres services.Le pays est confronté aussi à un endettement avoisinant les 90 milliards de dollars, soit plus de 150% de son Produit intérieur brut tandis que la livre libanaise a perdu plus d'un tiers de sa valeur face au dollar dans les bureaux de change.Les banques libanaises ont imposé ces derniers mois des restrictions sur les retraits en dollars.La détérioration de la situation économique a soulevé des questions sur la possibilité que le Liban en appelle au FMI pour un plan de sauvetage, même si le nouveau gouvernement n'a pas évoqué cette option. En décembre, l'ex-Premier ministre Saad Hariri avait, lui, demandé au FMI et à la Banque mondiale de soutenir un plan de sauvetage d'urgence pour le Liban.Selon des recommandations du FMI publiées en 2019, le pays doit relever sa taxe sur la valeur ajoutée, réduire les subventions à la compagnie d'électricité nationale et mettre en place des réformes structurelles.