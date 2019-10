Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a félicité la police pour son travail lors des manifestations de petite ampleur en septembre devant le Parlement, et promis la fermeté face au risque de "chaos". "Je veux féliciter les courageux policiers qui ont géré ce problème énergiquement. Nous n'avons eu vent d'aucune violation ni de problèmes majeurs durant ces manifestations", a souligné M. Madbouly lors d'une allocution devant le Parlement, chaleureusement applaudi par les députés. "Les Egyptiens n'admettront pas que le scénario du chaos se répète", a-t-il poursuivi, en référence au soulèvement de 2011 qui a chassé du pouvoir Hosni Moubarak. Des manifestations contre le président Abdel Fattah al-Sissi de petite ampleur ont eu lieu dans la capitale et dans d'autres villes d'Egypte le 20 septembre, rapidement dispersées par la police. Selon Mostafa Madbouly, ces mouvements sont nés dans le cadre d'une "guerre brutale" menée depuis l'étranger, destinée à créer la "confusion" dans le pays. Ces manifestations faisaient écho à des appels lancés sur les réseaux sociaux, émanant notamment d'un homme d'affaires égyptien en exil, Mohamed Ali. Depuis l'Espagne, cet entrepreneur de la construction a publié plusieurs vidéos virales appelant au renversement de Sissi et des militaires, qu'il accuse de corruption.