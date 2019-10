Une peine de prison alourdie à vingt ans a été requise dans la nuit de mardi à mercredi contre le patron de presse marocain Taoufik Bouachrine, jugé en appel depuis avril pour des violences sexuelles qu'il a toujours niées. Le réquisitoire du parquet a été prononcé devant la cour d'appel de Casablanca en l'absence de l'accusé, qui boycotte depuis plusieurs jours "un procès sans garanties de justice", a-t-on appris mercredi auprès de son équipe de défense. Arrêté en février 2018, le patron du quotidien indépendant Akhbar al-Yaoum, âgé de 49 ans, a été condamné en novembre suivant à 12 ans de prison ferme pour "traite d'êtres humains", "abus de pouvoir à des fins sexuelles", "viol et tentative de viol". Des accusations qu'il a toujours niées, en dénonçant un "procès politique". "Je suis un journaliste libre (....) mon espoir est d'être le dernier de la liste noire de ceux que le pouvoir considère comme des ennemis", avait-il déclaré dans une lettre adressée aux juges et publiée par son journal la semaine dernière. Le patron de presse est incarcéré à la prison de Casablanca où il a été conduit après son arrestation. Lors de l'audience qui s'est tenue jusque tard dans la nuit, le représentant du parquet a requis une peine alourdie à 20 ans de prison, assortie d'une amende d'un million dh (environ 90.000 euro), selon des sources concordantes de la défense et la partie civile. Après l'avoir fait comparaitre de force il y a une dizaine de jours, la cour d'appel a décidé de poursuivre le procès en son absence, a indiqué à l'AFP un de ses avocats, Me Abdelmoula Marouri. L'équipe de défense n'a pas encore décidé si les avocats répondraient au réquisitoire ou s'abstiendraient de plaider.