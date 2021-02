Le Syndicat des avocats du Maroc (SAM) a dénoncé le lancement de poursuites judiciaires par l'administration de la prison de

Nadhour 2 contre l'avocat du plus jeune détenu du Hirak du Rif, après une publication sur son compte Facebook portant sur la situation de son client, se disant pleinement disposé à adhérer à toute forme de lutte syndicale pour défendre les droits des avocats à la liberté d'expression. Dans un communiqué publié lundi et relayé par les médias locaux, le SAM s'est dit inquiet face aux "tentatives répétées visant à attenter à l'immunité de la défense". Ce communiqué de solidarité intervient à l'issue de la plainte déposée par l'administration de la prison de Nadhour 2 contre l'avocat Khaled Amaiz, suite à une publication postée sur Facebook dans laquelle il évoque la situation de son client Mohammed Bouhennouch, le plus jeune détenu du Hirak du Rif. Le syndicat a également exprimé sa disposition à "adhérer à toute forme de lutte pour défendre l'immunité de la défense et le droit des avocats à la liberté d'expression", précise le communiqué, relev ant "le droit des avocats, à l'instar de tout autre citoyen, à la liberté d'expression".