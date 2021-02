Hommes et femmes, sont sortis exprimer leur colère bravant l'interdiction des autorités locales de tout rassemblement. Lourdement impactés par la fermeture des frontières avec l'enclave espagnole Ceuta, les habitants de Fnideq qui pour la plupart vivent du commerce informel entre les frontières, ont réclamé une nouvelle fois "l'ouverture de la Diwana".

Cette nouvelle manifestation intervient alors que les annonces officielles se multiplient pour arrêter la protestation, mais qui ne semblent guère convaincre la population de Fnideq. Celle-ci loin de baisser les bras, continue de manifester son mécontentement et campe sur sa position, clamant la réouverture du passage frontalier fermé depuis plus d'un an, bien avant la pandémie du Covid-19 et la création d'opportunités de travail, selon les mêmes sources.