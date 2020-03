Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mascara ont démantelé un réseau de trafic de psychotropes, dont

sept membres ont été présentés lundi devant la justice, ainsi que la saisie de plus de 300.000 comprimés, a-t-on appris de ce corps de sécurité.L'opération a été menée la semaine dernière, a indiqué le commandant Sami Harat, dans une déclaration à la presse.

Le responsable a expliqué que la surveillance des membres du réseau, composé de neuf personnes, a débuté depuis plus de deux mois et s'est soldée la semaine écoulée par l'arrestation de sept membres du réseau, dont des médecins et une pharmacienne, qui utilisaient leurs fonctions dans le domaine médical pour couvrir leurs activités illicites.Selon la même source, 7 membres du réseau, qui activaient au niveau de l'ouest du pays, ont été arrêtés en possession de 309.412 comprimés psychotropes. Deux véhicules et une somme d'un million de dinars ont été saisis.Deux individus demeurent en fuite, a-t-on ajouté.