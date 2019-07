Un match amical aura lieu entre le CR Belouizdad et l'Olympique Marseille (Ligue 1 française de football) le 30 juillet au stade 5-Juillet-1962 (Alger), a annoncé mercredi le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf. « Un match amical entre Marseille et le CR Belouizdad, détenteur de la Coupe d'Algérie 2018-2019, sera organisé le 30 juillet au stade 5-Juillet dans le cadre d'un partenariat technique avec ce club mythique de football qui compte 700.000 supporters algériens inscrits », a déclaré Berraf lors d'une conférence de presse animée au siège du COA (Alger), consacrée à la présentation du bilan de l'instance olympique. La programmation de cette rencontre a été décidée à l'issue de la visite de deux jours à Alger du Directeur général de l'Olympique Marseille, Laurent Collette, qui a eu plusieurs activités à son programme. « Le COA a servi de facilitateur pour avoir un rapprochement entre les deux rives et décrocher ainsi le soutien technique du club phocéen qui est prêt à aider les clubs algériens en matière de formation de joueurs qui feront plus tard le bonheur des deux parties », a ajouté Berraf. Au cours de son séjour dans la capitale (lundi et mardi), le DG de l'OM a eu des réunions de travail avec les responsables du MC Alger et le Président-directeur général de Madar Holding, propriétaire du CR Belouizdad, Charaf-Eddine Amara.