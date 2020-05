Neuf bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mardi dans la wilaya de Tébessa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 26 mai 2020, neuf (9) bombes de confection artisanale à Stah Guentis, wilaya de Tébessa en 5ème Région militaire", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tindouf/3ème RM, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, quatorze (14) individus et saisi six (6) véhicules tout-terrain, 2670 litres de carburants, 5,5 tonnes de denrées alimentaires ainsi que cinq (5) marteaux-piqueurs et trois (3) groupes électrogènes".

A Oum El Bouaghi/5ème RM, un détachement de l'ANP "a appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, un narcotrafiquant en sa possession 1527 comprimés psychotropes", ajoute la même source, relevant, en outre, que "des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Biskra/4ème RM, trois (3) contrebandiers et saisi 2470 paquets de cigarettes et 1480 unités de différentes boissons".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de six (6) individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba/5ème RM, alors que huit (8) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Béchar".