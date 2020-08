Conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 3 du code de procédures pénales, le Directeur de la Justice Militaire au Ministère de la Défense Nationale informe l'opinion publique des poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire de Blida pour le chef d'accusation de haute trahison (possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger), à l'encontre de l'Adjudant-chef à la retraite Bounouira Guermit, du Commandant Darouiche Hichem, et du Général à la retraite Belksir Ghali, conformément à l'article 63, alinéa 2 du Code Pénal. Le juge d'instruction militaire de Blida a mis en détention provisoire les deux accusés Bounouria Guermit et Darouiche Hichem en vertu d'un mandat de dépôt à l'établissement pénitentiaire militaire de Blida, et a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé BELKSIR Ghali.