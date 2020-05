Un abri pour terroristes contenant notamment deux pistolets automatiques, des mines et une bombe de confection artisanale, des munitions ainsi que des outils et produits de détonation, a été découvert et détruit vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Tiddis, wilaya de Constantine, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 15 mai 2020, dans la zone de Tiddis, wilaya de Constantine (5ème Région militaire), un abri pour terroristes contenant deux (2) pistolets automatiques, deux (2) chargeurs de munitions, 21 mines de fabrication artisanale, une (1) bombe de confection artisanale, une (1) grenade, une quantité de munitions, divers outils et produits de détonation, un (1) groupe électrogène, une (1) pompe à eau et d'autres objets", précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des Douanes, "ont arrêté neuf personnes et saisi 193 kilogrammes de kif traité et 3100 comprimés psychotropes, lors d'opérations distinctes menées à Naâma, Oran, Tlemcen et Ain Témouchent (2ème RM) et Béchar (3ème RM), tandis que des éléments des Garde-frontières ont saisi à Ain Guezzam (6ème RM), 26 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande", ajoute la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP "ont arrêté, lors de différentes opérations à Tamanrasset (6ème RM), 128 individus et saisi un (1) groupes électrogènes, deux (2) détecteurs de métaux, deux (2) pompes à eau, deux (2) camions et 3000 litres de carburants, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Biskra (4ème RM), 1500 kilogrammes de feuilles de tabac".

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont mis en échec des tentatives de contrebande d'une quantité de carburants s'élevant à 11.501 litres, à Souk-Ahras, El-Taref et Tébessa (5ème RM) et El-Oued (4ème RM)", note le communiqué du MDN.