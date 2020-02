Les éléments de la Sûreté de la Daïra d'Ouzera (wilaya de Médéa) ont démantelé en fin de semaine dernière un réseau criminel spécialisé dans le vol et le cambriolage de locaux commerciaux situés en retrait du centre-ville, a indiqué mardi un communiqué de la Sûreté de la wilaya de Médéa. Après avoir reçu des plaintes de la part des victimes et des propriétaires de locaux commerciaux,les services de la Sûreté de Daïra d'Ouzera ont ouvert une enquête approfondie qui a abouti à l'arrestation d'un des suspects et l'identification de ses acolytes (07 individus), dont 03 mineurs, a précisé le communiqué. La même source a par ailleurs indiqué que les objets volés, dissimulés aux domiciles des mis en cause, ont été récupérés.Les procédures légales finalisées, les mis en cause de ce réseau ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Médéa. Cette opération, note-t-on, s'inscrit dans le cadre du plan de sécurité mis en place par les services de Sûreté de la wilaya de Médéa, visant la lutte contre toute forme de criminalité, notamment les vols et le cambriolage. (