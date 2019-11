Un recensement des projets d'habitat, dépourvus d'acte de propriété, est "en cours" dans la wilaya de Médéa, dans le cadre d'une opération de régularisation lancée récemment à travers plusieurs communes, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Une commission, composée de représentants des direction du logement (DL), l'urbanisme, l'architecture et la construction (DUAC), de l'agence de régulation foncière et des services des domaines, a été installée, au début du mois de novembre, pour superviser cette opération, a-t-on signalé. Celle-ci disposera, a-t-on ajouté, jusqu'à la fin du mois courant, pour établir une liste des projets d'habitat, déjà réalisés ou en phase de lancement, ne disposant pas encore d'acte de propriété, et entamer, une fois cette première phase achevée, les procédures de régularisation auprès des services des domaines. L'opération de régularisation concerne les terrains d'assiette abritant des projets d'habitat, réalisés dans le cadre des différentes formules (LSP-LPA-LSL-location vente), mais également les lotissements ruraux individuels ou collectifs, a indiqué la même source, précisant que cette régularisation devrait permettre de résoudre un sérieux problème auquel se heurte, souvent, le secteur de l'habitat.