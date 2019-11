Une tentative de vol au bureau de Poste "Ouled-Imam", dans le centre-ville de Médéa, a été déjouée dans la nuit de jeudi à vendredi et la "totalité" de la somme dérobée à lÆintérieur de cette agence a été récupérée "quelques heures" après ce forfait, a-t-on

appris de source sécuritaire. Alertés par les agents de sécurité de permanence en service au moment des faits, les éléments de la police judiciaire (PJ) de la Sûreté de la wilaya de Médéa ont, aussitôt, déclenché une enquête qui a permis, "quelque heures plus tard, de récupérer, aux alentours immédiats du bureau de Poste, une importante somme d'argent dissimulée dans un sac, volée la veille dans l'un des coffres du bureau de Poste", a indiqué à lÆAPS le commissaire Nabil Toualbia, qui n'a pas révélé le montant exact récupéré par ses services. L'enquête en cours devrait déterminer, selon l'Officier, les circonstances exactes de cette tentative de vol et les personnes impliquées dans cette affaire.