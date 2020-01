Le navire a effectué plusieurs sauvetages, dont le plus récent s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone de secours et de recherches (SAR) de Malte où 72 migrants se trouvaient à bord d'une embarcation surpeuplée. L'Ocean Viking est affrété par les ONG SOS-Méditerranée et Médecins sans frontières.