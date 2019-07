En fin de contrat à Dijon, Mehdi Abeid quitte la Bourgogne mais reste en Ligue 1. Le milieu de terrain algérien était attendu depuis plusieurs jours à Nantes, et il a fallu attendre son retour d’Afrique, où il a remporté la CAN 2019 avec les Fennecs, pour officialiser son transfert. Chose faite ce lundi après-midi par le FCN, où Abeid a signé un contrat de trois ans. Il vient renforcer l’entrejeu des Canaris, qui pourraient perdre Valentin Rongier dans les prochaines semaines. Le capitaine nantais plait à l’OM et à l’OL, notamment. « Je suis très heureux de pouvoir rejoindre le FC Nantes. C’est un très bon club du championnat, avec une grande histoire. J’espère pouvoir faire une bonne saison et de belles choses ici », a déclaré le néo-Nantais sur le site du club.