Selon le site: dzfoot.com, l’ailier gauche de l’équipe nationale, Youcef Belaili (27 ans) intéresse le club français. L'ailier algérien qui a réalisé une bonne Coupe d’Afrique en Egypte attire les convoitises de pas mal de clubs, on citera entre autre, Al- Duhail et Al- Saad du Qatar, et le Ahly d’Egypte, mais le natif d’Oran qui a muri sur tous les plans reste tenté par une expérience professionnelle en Europe, lui qui a échoué une première fois avec le club d’Angers en 2017. Le joueur a qui il reste un an de contrat avec l'ES Tunis hésite donc entre un gros salaire au Qatar et l'occasion de réussir un challenge en Europe lui qui a tout gagné au niveau africain.