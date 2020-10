Angela Merkel veut imposer de nouvelles restrictions en Allemagne, dont une obligation élargie du port du masque, face à la hausse des infections au Covid-19. Des horaires de fermeture des bars et restaurants devraient également être imposés lorsque le taux d'incidence atteindra 35 nouvelles infections pour 100 000 personnes, contre jusqu'à présent 50 pour 100 000, selon un projet d'accord négocié ce mercredi 14 octobre par la chancelière et les dirigeants des 16 régions allemandes et dont l'AFP s'est procuré une copie.