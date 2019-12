Des vents forts, parfois sous forme de rafales atteignant ou dépassant 80 Km/h, souffleront mardi sur plusieurs wilayas de l'Est du pays avec des soulèvements de sable locaux réduisant fortement la visibilité, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par le Centre national de météorologie.Les wilayas concernées par ce BMS sont Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf où la validité de ce bulletin est en cours de de 06h00 à 18h00, précise la même source.Les wilayas de M’sila, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Biskra et El Oued sont également concernées par ce BMS, dont la validité est en cours jusqu'à ce soir à 23h00.Les vents seront de direction du Nord-Ouest 60/70 Km/h avec des rafales atteignant ou dépassant 80 Km/h.