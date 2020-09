Le parquet d'Istanbul a inculpé lundi six nouveaux Saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi en Turquie en 2018, selon les médias turcs. Le parquet réclame une peine de prison à vie pour deux des suspects inculpés et cinq ans pour les quatre autres pour leur rôle dans l'assassinat et le démembrement de Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018, ont précisé les médias. Les six Saoudiens, inculpés à quelques jours du 2ème anniversaire de l'assassinat, ne se trouvent pas en Turquie et devraient être jugés par contumace. Un tribunal d'Istanbul a commencé le 3 juillet à juger par contumace 20 autres Saoudiens, dont deux proches du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, inculpés par les autorités turques pour leur rôle présumé dans le meurtre. Parmi ces 20 accusés, deux sont identifiés par les enquêteurs turcs comme les commanditaires: un ex-conseiller du prince héritier saoudien, Saoud al-Qahtani, et un ancien numéro deux du Renseignement, le général Ahmed al-Assiri.Khashoggi, un collaborateur du Washington Post et critique du régime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné et son corps découpé en morceaux en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul où il s'était rendu pour récupérer un document. Il était âgé de 59 ans au moment de sa mort. Ses restes n'ont jamais été retrouvés.