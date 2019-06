Des militaires de la Garde nationale récemment créée ont été obligés mardi de contenir une émeute de migrants africains, asiatiques et haïtiens qui se sont révoltés et ont tenté de s'enfuir du bâtiment dans lequel ils étaient retenus, dans l'Etat du Chiapas, du sud du Mexique, selon des médias et la police locale. Les migrants entendaient protester contre les conditions sanitaires et la surpopulation, ainsi que contre la mauvaise qualité de la nourriture qui leur est fournie par l'Institut national des migrations (INM), selon les mêmes sources. Selon la police locale, les sans-papiers ont également demandé que leurs procédures d'immigration soient accélérées. «Certains d'entre eux ont réussi à sortir du bâtiment, mais ils ont été rattrapés», a déclaré une source qui a requis l'anonymat.