Le gouvernement espagnol a proposé dimanche d'accueillir dans le port d'Algesiras (extrême sud) le bateau de l'ONG Proactiva Open Arms transportant une centaine de migrants, face à "l'inconcevable" refus de l'Italie d'offrir un port d'accueil. Le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, "a ordonné aujourd'hui (dimanche) l'habilitation du port d'Algesiras pour recevoir le bateau +Open Arms+", qui se trouve actuellement face à l'île italienne de Lampedusa, en raison de "la situation d'urgence" à bord et face à "l'inconcevable décision des autorités italiennes de fermer tous ses ports", a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Madrid a pris cette décision "en raison de la situation d'urgence à bord, après deux semaines de navigation", et alors que le navire transporte encore 105 adultes et deux enfants dans des conditions "intenables", a estimé Open Arms. "Les ports espagnols ne sont ni les plus près ni les plus sûrs pour l'Open Arms, mais pour l'instant l'Espagne est le seul pays disposé à l'accueillir dans le cadre d'une solution européenne", a ajouté l'ONG. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a toutefois lancé parallèlement, dans un communiqué, un dernier appel "aux autorités italiennes pour qu'elles autorisent le débarquement" des migrants, garantissant que ceux-ci seraient répartis entre pays européens "comme cela a été convenu". Le ministre de l'Intérieur italien, le leader d'extrême droite Matteo Salvini, a laissé à contrecoeur samedi débarquer 27 migrants mineurs non-accompagnés. Mais il continue à refuser le débarquement du reste des passagers.